Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige wegen Diebstahl

Altenburg (ots)

Ein offensichtlich alkoholisierter Mann (41) begab sich trotz Hausverbot in einen Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße. Da dieser vermutlich noch durstig war, steckte sich der 41-Jährige eine Flasche Sekt in die Hose. Im Anschluss wollte er den Markt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Mitarbeiter der Filiale den Mann daraufhin ansprachen, wurde dieser aggressiv gegenüber dem Personal. Die hinzugerufenen Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest mit dem Dieb durch. Dieser hatte einen Wert von über 1,5 Promille zu verzeichnen. Die gestohlene Ware ging schlussendlich an den Eigentümer zurück und der Mann durfte seine Heimreise mit einer Anzeige im Gepäck antreten. (SP)

