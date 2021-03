Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am heutigen Mittwoch (03.03.2021), gegen 05:40 Uhr, befuhr eine 52-jährige VW Fahrerin die Landstraße aus Richtung Wolfshainer Kreuz kommend in Richtung Pöllwitz. Dabei kam sie, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw blieb auf der rechten Seite liegen. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugführerin verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. (OK)

