Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrüger am Telefon

Greiz (ots)

Als ein 70-Jähriger seine Post am gestrigen Tag öffnete, staunte dieser nicht schlecht. Ein vermeintliches Inkassounternehmen forderte von ihm einen dreistelligen Betrag. Glücklicherweise kam dieses Schreiben dem Rentner misstrauisch vor und er ging nicht auf die Forderung ein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

In Clodra erhielt ein 71-Jähriger einen Anruf von einer unbekannten Person. Diese gab ihm gegenüber kund, dass er noch Beiträge in der Höhe von 5600 Euro offen hätte. Wenn er jedoch einen dreistelligen Betrag überweist, würde die Angelegenheit als erledigt betrachtet werden. Glücklicherweise ging auch dieser Rentner nicht auf die unberechtigte Forderung ein. Die Greizer Polizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen zum Betrugsversuch aufgenommen. (SP)

