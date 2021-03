Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in der Wiesestraße

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (02.03.2021) kam es gegen 11:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Wiesestraße. Die Fahrerin (22) eines PKW Volkswagen befuhr die Wiesestraße stadteinwärts und wollte in die Lindenallee abbiegen. Hierbei beachtete die 22-Jährige nicht die im Gegenverkehr herannahende Fahrerin (33) eines PKW Renault. In der Folge stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Die beiden Fahrerinnen wurden hierbei verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Straße musste aufgrund des Unfalls für 30 Minuten vollgesperrt werden. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell