Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad gestohlen

Gera (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom Montagabend (01.03.2021) zum Dienstagfrüh (02.03.2021) die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der L.-Schlutter-Straße auf und drangen in den Hausflur ein. Dort entwendete der Täter ein im Flur des Hauses angeschlossenes Fahrrad. Anschließend flüchtete der Dieb mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 oder bei der Polizei in Gera zu melden. (SP)

