Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Einsatz in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße in Greiz

Gera (ots)

Gera: Das Amtsgericht Gera hat am heutigen Tag gegen einen 40-jährigen deutschen Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera Haftbefehl wegen des Tatverdachts des Totschlags erlassen. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen in der Nacht vom 28.02.2021 zum 01.03.2021 die 60-jährige Geschädigte in ihrer Wohnung in Greiz erstickt zu haben. Einzelheiten der Tatbegehung werden derzeit ermittelt. Der Beschuldigte, der sich dort aufgehalten haben soll, hat selbst den Notruf gewählt. Der Grund seines dortigen Aufenthalts wird ebenfalls derzeit noch ermittelt.

Pressemeldung vom 01.03.2021 LPI-G: Einsatz in der Dr. Otto-Nuschke-Straße

Greiz Staatsanwaltschaft und Polizei haben am heutigen Tag (01.03.2021) die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße zum Nachteil einer 60-jährigen Frau aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurde ein 40-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte gegeben werden. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell