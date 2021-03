Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Dr. Otto-Nuschke-Straße

Greiz (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei haben am heutigen Tag (01.03.2021) die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße zum Nachteil einer 60-jährigen Frau aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurde ein 40-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte gegeben werden. (SP)

