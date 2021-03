Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt gegen Metallzaun

Posterstein (ots)

Am Sonntag (28.02.2021) in den Morgenstunden gegen 02:15 Uhr befuhr ein 33-jähriger mit seinem Pkw Ford die Dorfstraße in Richtung Nöbdenitz. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Metallzaun. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 0,56 Promille gemessen. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (JW)

