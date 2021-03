Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Altenburg (ots)

Am Freitagabend (26.02.2021) wurde gegen 20:50 Uhr in der Schillerstraße die Fahrerin eines Pkw Skoda kontrolliert. Während der Kontrolle wurde bei der Fahrzeugführerin festgestellt, dass die 48-Jährige nicht mehr im Besitz eines Führerscheines ist. Zudem zeigte ein Drogentest mit der Frau ein positives Ergebnis an. Im Krankenhaus wurde mit der 48-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt, sowie der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (JW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell