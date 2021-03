Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu sinnloser Gewalt gesuch

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Sachbeschädigungsdelikt aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit Samstag (27.02.2021) zum Sonntag (28.02.2021) in eine Bildungseinrichtung am Nicolaiberg ein. Die Täter beschädigten ein Fenster und hebelten eine Tür zum Gebäude auf und drangen in das Gebäude ein. In der Enrichtung versprühten die Randalierer einen Feuerlöscher und drehten im Sanitärbereich die Wasserhähne auf. Noch nicht genug von dem, brachten die Täter die Sanitäranlage auch noch zum Überlaufen. Weiterhin zerstörten die Täter mehrere Blumenkästen. Sollten Sie Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, werden Sie gebeten diese unter der Telefonnummer 0365/829-0 oder an die hiesige Dienststelle zu richten.

