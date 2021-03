Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in der Heeresbergstraße

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Einbruch aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Samstagabend (27.02.2021) zum Sonntagfrüh (28.02.2021) zu einer Tankstelle in der Heeresbergstraße. Dort drangen die Täter durch ein Fenster in die das Gebäude ein und brachen einen Schrank auf. Sollten Sie Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, nimmt die Geraer Polizei Hinweise unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen. (SP)

