Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in mehrere Gärten

Töppeln (ots)

Gleich in sechs Gärten in einer Gartenanlage in der Niederndorfer Straße drangen unbekannte Täter in der Zeit vom Freitag (26.02.2021) zum Samstag (27.02.2021) ein. Die Einbrecher beschädigten mehrere Eingangstüren und entwendeten aus den Gartenlauben diverse Werkzeuge und Lebensmittel. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 oder bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell