Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddieb gestellt

Gera (ots)

Als Polizeibeamte am Samstag in den Morgenstunden (27.02.2021) gegen 04:30 Uhr einen Fahrradfahrer in der Lange Straße kontrollierten, mussten die Beamten im Zuge der Kontrolle feststellen, dass das Fahrrad des 48-jährigen Radlers zur Fahndung ausgeschrieben war. Obendrein hatte der 48-Jährige noch Betäubungsmittel einstecken. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden kleine Mengen Betäubungsmittel sowie ein weiteres Fahrrad aufgefunden. Auch bei diesem Rad stellten die Beamten fest, dass das Fahrrad durch einen Diebstahl abhandengekommen war. Die Geraer Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 48-jährigen Mann eingeleitet. (SP)

