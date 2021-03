Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sinnlose Gewalt

Greiz (ots)

Am Samstag (27.02.2021) ging gegen 18:30 Uhr bei der Polizei in Greiz die Mitteilung ein, dass durch eine Gruppe Jugendlicher im Bereich des Burgplatzes eine Straßenlaterne beschädigt wurde. Sofort eilten mehrere Streifenwagen in den Bereich. Die Beamten konnten die Randalierer im Nahbereich ausfindig machen. Die heranwachsenden Männer im Alter von 18 bis 19 Jahren müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung rechnen. (SP)

