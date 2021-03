Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schuppen

Zeulenroda-Triebes (ots)

Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Einbruch in einen Schuppen in der Höhe Straße aufgenommen. Bislang unbekannte Täter drangen vom Freitag (26.02.2021) zum Samstag (27.02.2021) in einen Schuppen ein und entwendeten aus diesem ein Fahrrad. Zeugen die Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03661/6210 oder bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell