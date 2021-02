Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nicht Pferde wurden gestohlen - sondern das Tor zur Pferdekoppel

Zeulenroda (ots)

In Zeitraum vom 23.02.2021 bis zum 26.02.2021 wurde das Tor einer Pferdekoppel in der Pausaer Straße in Zeulenroda entwendet. Unbekannte Täter habe das Aluminiumtor unbemerkt demontiert und davongeschafft. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 200EUR. Die PI Greiz sucht nach Zeugen: 03661 6210

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell