Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Jugendclub

Berga / Elster (ots)

Im Zeitraum vom

17.02.2021 bis zum 27.02.2021 09:30 Uhr wurde in den Jugendclub im Bergaer Ortsteil Wolfersdorf eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein. Im Inneren des Clubs wurde ein Schrank aufgebrochen, in welchem sich regulär die Handkasse befindet. Die Kasse war leer, sodass die Täter ohne Beute abziehen mussten. Es entstand ein Sachschaden von über 1000EUR. Die PI Greiz sucht nach Zeugen: 03661 6210

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell