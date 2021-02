Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schuppen aufgebrauchen - Mountainbike geklaut

Zeulenroda (ots)

Im Zeitraum vom 26.02.2021, 18:00 Uhr bis zum 27.02.2021, 08:15 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Schuppen in der Hohen Straße in Zeulenroda ein. Aus dem Schuppen, welcher sich auf dem Anwesen eines Einfamilienhauses befindet, wurde ein Fahrrad der Marke Cube entwendet. Die PI Greiz sucht nach Zeugen: 03661 6210

