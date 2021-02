Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Driftfahrer landet im Straßengraben - Mercedes Totalschaden

Weida (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag gegen 23:00 Uhr wurde durch einen Jäger auf der Pirsch der Notruf der Polizei gewählt. Der Waidmann meldete aufgeregt, dass er von seinem Hochstand aus einen silberner Mercedes mit Hamburger Kennzeichen beobachtet, welcher auf einem Feld bei Hohenölsen im Kreis driftet und damit erheblichen Schaden auf der Agrarfläche anrichtet. Als der Jäger wilden Fahrer stoppen wollte, raste der Mercedes auf selbigen zu und umkreiste ihn im Drift. Danach ergriff der Mittelklassewagen, welcher auf eine Autovermietung zugelassen ist, die Flucht in Richtung Hohenölsen. Kurz vor dem Ortseingang Hohenölsen fährt der Täter auf die Kreisstraße 118 auf, verliert im Einmündungsbereich zur Landstraße 1083 in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen und landet Straßengraben. Am Mercedes C-Klasse entstand hierbei Totalschaden.

Der Unfallfahrer entfernt sich widerrechtlich vom Unfallort. Durch Zeugen wurde berichtet, dass der junge Mann, zuvor mit stark blutenden Verletzungen am Unfallfahrzeug gesehen wurde. Zeitnah kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz, um nach dem Unfallfahrer zu suchen. Bisher ist der jungen Mann unbekannten Aufenthalts. Die PI Greiz ermittelt wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Mercedes wurde durch die Polizei beschlagnehmt. Die PI Greiz benötigt weitere sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Verkehrsrowdys.

