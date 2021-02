Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährlicher Eingriff Straßenverkehr - Sachbeschädigung an Verkehrszeichen - Polizeibeamte beleidigt

Gera (ots)

Am früher Sonntagmorgen gegen 04:45 Uhr randaliert drei Junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahre in der Plauenschen Straße in Greiz.

Selbige warfen zahlreiche Leitpfosten, Blinklichter, Verkehrsschilder und Absperrungen um, die teilweise auch beschädigt wurden.

Ferner hoben sie auch einen Gullideckel aus der Verankerung und legten diesen auf die Fahrbahn.

Vorbeifahrende Fahrzeuge mussten Notbremsungen einleiten und ausweichen.

Ferner wurde ein Altkleidercontainer umgeworfen und in einer Bushaltestelle randaliert. Ein hinzukommender Beamter der Bundespolizei konnte die drei Randalierer stellen. Hierbei kam es zu einem Handgemenge, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Hinzukommen Polizeibeamte der PI Greiz konnten die jungen Männer endgültig dingfest machen. Alle drei waren stark alkoholisiert und aggressiv, sodass die Beamten Beleidigungen über sich ergehen lassen mussten.

Die PI Greiz ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen Sachbeschädigung sowie wegen Beleidigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell