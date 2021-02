Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Todesfolge

Ronneburg (ots)

Am heutigen Morgen gegen 08:00 Uhr kamen Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei anlässlich eines Verkehrsunfalls in der Puschkinstraße in Ronneburg zum Einsatz. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 52-jähriger Mann von seinem VW Caddy erfasst worden war. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der durch den Nutzer an einer Steigung abgestellte Pkw ins Rollen geraten war. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Unfallzeit machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gera unter Tel. 0365 829-0 zu melden.

