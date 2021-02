Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Unfall auf der L 1082

L1082 (ots)

Am gestrigen Tag (25.02.2021) befuhr eine 69-jährige Fahrerin eines Skoda die Verbindungsstraße zwischen Hilbersdorf in Richtung der Landstraße 1082. Als diese auf die L 1082 auffuhr, beachtete die 69-Jährige Skodafahrerin nicht die vorfahrtsberechtigte Fahrerin (19) eines Seat. In der Folge kam es zum Unfall, wobei beide Fahrerinnen verletzt wurden. Die 19-Jährige und die Unfallverursacherin wurden mit dem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Straße zwischen Linda und Pöhlen war aufgrund des Unfalles für zwei Stunden gesperrt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (SP)

