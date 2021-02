Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Frießnitz

Frießnitz (ots)

Am gestrigen Tag (25.02.2021) befuhr ein 59-Jähriger mit seinem PKW Opel die B 175 von Großebersdorf in Richtung Frießnitz. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Opelfahrer kurz vor dem Ortseingang Frießnitz in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der Mann mit seinem Opel nach links von der Straße ab und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (SP)

