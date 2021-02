Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf

Burkersdorf (ots)

Am Donnerstag (25.02.2021) gegen 10:05 Uhr befuhren der Fahrer eines Pkw VW sowie der Fahrer eines Pkw Mercedes die Bundesstraße 7. Am Abzweig Selleris wollte der Fahrer des Volkswagens nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Der 84-jährige Fahrer des Pkw Mercedes bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Volkswagen auf. Der Pkw Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. (JW)

