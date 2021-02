Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped entwendet

Nobitz-Saara (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch (24.02.2021) zum Donnerstag (25.02.2021) wurde in Saara, An der Pleiße, ein Moped entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer am Haus befindlichen Garage und entwendeten daraus ein neu aufgebautes Moped Schwalbe. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (JW)

