Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zur Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Gera (ots)

Am gestrigen Abend (25.02.2021) ging gegen 21:15 Uhr bei der Geraer Polizei die Mitteilung ein, dass ein brauner BMW rücksichtslos durch das Stadtgebiet von Gera fährt. Sofort eilten mehrere Streifenwagen in den Bereich und konnten das Fahrzeug im Dr. Behring-Weg stellen. Der 32-Jährige Fahrzeugführer war zuvor entlang der B2 in Richtung Gera mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren. Der Fahrer befuhr anschließend den Kreisverkehr in der Dornaer Straße und nahm hier einem weißen BMW die Vorfahrt. Mit Schlangenlinien und teilweise im Gegenverkehr, setzte der Fahrer seine Fahrt weiter fort, über die Franz-Petrich-Straße in die Gagarinstraße, bevor er schlussendlich von der Polizei gestoppt werden konnte. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht daher nach Zeugen die Hinweise zur Gefährdung des Straßenverkehrs geben können. Insbesondere werden der Fahrer des weißen BMW, sowie eine Fußgängerin im Bereich der Gagarinstraße / Franz-Petrich-Straße als Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Gera unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell