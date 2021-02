Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrüger ergaunerten Geld

Greiz (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Betrug aufgenommen. Am Dienstag (23.02.2021) erhielt ein 60-Jähriger einen fingierten Anruf von einem Computerunternehmen. Im guten Glauben übermittelte dieser dem Betrüger am anderen Ende der Telefonleitung gutgläubig seine Bankdaten. Die Kriminellen buchten daraufhin von dem Konto des 60-jährigen Mannes einen vierstelligen Betrag ab. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor dieser Betrugsmasche. Übermitteln Sie niemals persönliche Daten am Telefon an für Sie unbekannte Personen. Seien Sie stets misstrauisch und informieren Sie im Zweifelsfall ihre Polizei. (SP)

