Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugin gesucht zur Nötigung vom 18.02.2021

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Nötigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach einer Zeugin. Bei einem Rettungseinsatzes am vergangenen Donnerstag (18.02.2021) gegen 10:50 Uhr wurde der im Einsatz befindliche Rettungswagen im Gemeindeweg abgeparkt. Der 85-jähriger Fahrer eines PKW Ford parkte anschließend mit seinem Fahrzeug den Rettungswagen zu. In der Folge kam es zu einem Disput zwischen dem 35-jährigen Fahrer des Rettungswagens und dem 85-Jährigen. Eine Frau versuchte in den Streit einzugreifen um diesen zu schlichten. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalles, speziell nach dieser Zeugin, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Hinweise können unter der Tel. 0365 / 829-0 oder an die Polizei in Gera gerichtet werden. (SP)

