Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zu schnell Unterwegs

Weckersdorf (ots)

Nicht schlecht staunten Geraer Polizeibeamten der Technischen Verkehrsüberwachung am gestrigen Abend (24.02.2021) als diese gegen 17:45Uhr im Bereich der B 94 am Abzweig Weckersdorf zwei Motorradfahrer erblickten, welche entlang der Bundesstraße rasten. Bei erlaubten 100 km/h fuhren diese mit 155 km/h über die Bundesstraße 94. Aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung droht den beiden Rennfahrern nun ein vorübergehendes Fahrverbot mit einem Bußgeld und 2 Punkten mehr in der Flensburger Verkehrssünderdatei. (SP)

