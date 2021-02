Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schuhe entwendet

Altenburg (ots)

Schuhdiebe trieben am gestrigen Tag (23.02.2021) in Altenburg ihr Unwesen. Gegen 22:40 Uhr wurde in der Amtsgasse durch unbekannte Täter die Haustür eines Mehrfamilienhauses gewaltsam geöffnet. Anschließend wurden aus einem im Hausflur befindlichen Schuhregal vier Paar Sportschuhe sowie drei Paar Hausschuhe entwendet. Mit einem Vorrat an Schuhen flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Schuhdieb aufgenommen.

