Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW-Fahrer übersieht Fußgänger

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (23.02.2021) gegen 22:20 Uhr befuhr der Fahrer (61) eines Hondas die Altenburger Straße und übersah beim Abbiegen in die Bauvereinstraße einen Fußgänger. Dieser überquerte gerade fußläufig die Straße an einer nicht im Betrieb befindlichen Lichtzeichenanlage. Der 22- Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell