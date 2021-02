Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg (ots)

Am Montag (22.02.2021) befuhren gegen 07:40 Uhr ein Pkw Audi und ein Lkw MAN die Zeitzer-Straße in Fahrtrichtung Zeitz. An einer Ampelanlage musste der Pkw Audi verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern. Der 39-jährige Fahrer des Lkw MAN bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw Audi auf. An beide Fahrzeuge entstand Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (JW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell