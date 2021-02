Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einer Unfallflucht aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der Fahrer eines PKW Seat parkte am Montag (22.02.2021) gegen 05:45 Uhr sein Fahrzeug in der Kauerndorfer Allee ab. Als der der 32-jährige Besitzer des Fahrzeuges gegen 13:40 Uhr zu seinem Seat zurückkam, bemerkte dieser, dass ein unbekannter Unfallverursacher mit der Rückseite seines Fahrzeuges kollidiert war. Der Fahrzeugführer setzte jedoch pflichtwidrig seine Fahrt fort. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Zeugen die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter 03447/4710 oder bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell