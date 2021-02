Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand eines Containers

Altenburg (ots)

Am Montag (22.02.2021) rückte gegen 17:00 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Käthe-Kollwitz-Straße aus, da bekannt wurde, dass an einem Einkaufsmarkt ein Container brennen sollte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine automatische arbeitende Presse auf dem Hof entflammt war. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Glücklicherweise wurde durch das Feuer niemand verletzt, welches durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. (SP)

