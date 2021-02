Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterscheibe beschädigt

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter beschädigten am Samstag (20.02.2021) im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes in der Sorge. Sollten Sie Hinweise zum Täter oder zu den Tatumständen geben können, werden Sie gebeten diese unter der Tel. 0365 / 829-0 oder an die hiesige Dienststelle zu richten.

