Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf

Meuselwitz (ots)

Am Samstag (20.02.2021) befuhr gegen 18:10 Uhr die Fahrerin eines Pkw Opel die Altenburger Straße in Meuselwitz. Am Fußgängerüberweg musste die 50-jährige Fahrzeugführerin des Pkw Opel verkehrsbedingt halten. Der herannahende Fahrer (20) eines Volkswagens bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw Opel auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. (JW)

