Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligte verletzte sich

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (ots)

Gestern (21.02.2021), gegen 06:00 Uhr, befuhr eine 25-jährige Seat Fahrerin die Straße zwischen Teichwolframsdorf und Reudnitz. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und stieß gegen einen Baumstumpf. Durch den Unfall wurde die Kfz Führerin verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden. (OK)

