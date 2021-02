Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligter entfernte sich vom Unfallort

Greiz (ots)

Am Samstag (20.02.2021), gegen 08:20 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Kia Fahrer die Gerhard-Hauptmann-Straße. In Höhe Dr.-Otto-Nuschke-Straße kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Dieses rutschte plötzlich auf die andere Straßenseite. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Kia Fahrer aus und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Hinweise zu ihm und dem Fahrzeug, bei dem es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln soll, werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell