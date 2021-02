Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garteneinbruch

Gera (ots)

In einer Gartenanlage in der Schiefergasse trieb ein unbekannter Täter am Freitag im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr sein Unwesen. Der Dieb drang in zwei Gartenlauben ein und entwendete aus diesem diverse Werkzeuge sowie technische Geräte (HIFI). Zeugen die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, diese unter 0365/829-0 oder an die hiesige Dienststelle zu richten. (SP)

