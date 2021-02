Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch in der Wiesestraße

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Kellereinbruch aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Im Zeitraum vom Mittwoch (17.02.2021) zum Freitag (19.02.2021) drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Wiesestraße ein. Dort begaben sich die Diebe in die Kellerräume und brachen die Kellerabteile auf. Aus diesen entwendeten die Täter zwei Fahrräder und verschwanden damit in unbekannte Richtungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Geraer Polizei unter 0365 / 829-0 oder bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (SP)

