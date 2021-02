Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Satellitenschüssel entwendet

Altenburg (ots)

In der Nacht von Freitag (19.02.2021) zum Samstag (20.02.2021)war es in der Altenburger Platanenstraße für einen 73-jährigen Mann nicht zum Lachen zumute, als dieser in seiner Wohnung vor seinem Fernseher saß. Er vernahm gegen Mitternacht einen lauten Knall und gleichzeitig war die Übertragung des Fernsehbildes beendet. Verwundert über das fehlende Bild musste er schließlich feststellen, dass ihm dreiste Diebe soeben seine Satellitenschüssel entwendet hatten. Die Altenburger Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 oder bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (SP)

