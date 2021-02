Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Waltersdorf

Waltersdorf (ots)

Polizei und Feuerwehr kamen am Sonntagnachmittag (21.02.2021) gegen 14:40 Uhr zum Einsatz, da es zu einem Brand in einer Stallanlage in Waltersdorf kam. Glücklicherweise wurden keine Personen oder Tiere bei dem Brand verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, welches vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. (SP)

