Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahndungserfolg - Jahrelang gesuchter Straftäter festgenommen

Schmölln (ots)

Am Freitagabend haben Polizeibeamte in Schmölln einen 58-jährigen Mann kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass es sich um einen bundesweit gesuchten Straftäter handelt. Ein Landgericht in Nordrhein-Westfalen hatte bereits im Jahr 2017 einen Haftbefehl gegen den Mann ausgestellt, der insgesamt 27 Anklagepunkte umfasste. Seit dieser Zeit war der Gesuchte untergetaucht und konnte nun ergriffen werden. Bei einer richterlichen Vorführung am Samstag wurde der Haftbefehl eröffnet und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

