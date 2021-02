Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Glätteunfall

Greiz (ots)

Am 20.02.2021 gegen 07:45 Uhr befuhr ein 20 jähriger PKW Fahrer die Schlossbrücke in Richtung Gera. Durch nicht den Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasste Geschwindigkeit kam der PKW im dortigen Kurvenbereich ins Rutschen, überfuhr die Mittelinsel und kam auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt, der PKW erlitt Totalschaden und es kam zu Beschädigungen an einem Verkehrsschild. Für die Bergung des Fahrzeugs und die Unfallaufnahme musste die Bruno-Bergner-Straße für ca. eine Stunde in Richtung Reichenbach voll gesperrt werden.

