Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Reust (ots)

Aktuell (19.02.2021) befinden sich Feuerwehr und Polizei in Reust im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einer Scheune eines Vierseitenhof aus. Im Rahmen der Löschmaßnahmen kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Zur gegeben Zeit wird nachberichtet. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell