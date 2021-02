Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frontscheibe zerkratzt

Altenburg (ots)

Schmölln: Ein An den Pappeln abgestellter Pkw Mazda war in der Zeit vom 17.02.2021 zum 18.02.2021 Ziel eines unbekannte Täters. Dieser zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand die Frontscheibe des Fahrzeuges, so dass diese Schäden aufweist. Die Altenburger Polizei hat di Ermittlungen zur Tat aufgenommen und nimmt unter der Tel. 03447 / 4710 Zeugenhinweise entgegne. (RK)

