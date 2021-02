Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw bei Verkehrsunfall beschädigt

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz: Gestern (18.02.2021), gegen 08:55 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Opel Fahrer die Bundesstraße 175 aus Richtung Frießnitz in Richtung Großebersdorf. An der Einmündung zur Bundesstraße 2 wollte er auf diese, nach links in Richtung Großebersdorf, auffahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw Seat, der die Straße von Großebersdorf in Richtung Gera befuhr. Obwohl dessen 63-jähriger Fahrer noch ein Ausweichmanöver durchführte, kollidierten beide Fahrzeuge. An ihnen entstand teilweise erheblicher Sachschaden.

