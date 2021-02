Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfall gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen zu einem Unfallgeschehen am Samstag den 13.02.2021 nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es am besagten Tag gegen 13:00 Uhr in der Arminiusstraße / Kreuzung zur B92 (Ampelkreuzung) zum Unfall zwischen einem VW-Transporter und einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde hierbei verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. Die Geraer Polizei bittet Zeugen des Unfalles, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

