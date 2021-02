Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Kosmetikstudio - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu einem versuchten Einbruch in ein Kosmetikstudio in der Ahornstraße übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Demnach versuchte sich der Einbrecher gestern (18.02.2021), gegen 14:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dies hörte eine Mitarbeiterin und öffnete die Tür. Zu diesem Zeitpunkt flüchtete der Täter bereits und blieb unerkannt. Die KPI Gera bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen bzw. dem flüchtigen Täter geben können, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

