Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Glimmende Pappe in Müllcontainer

Gera (ots)

Heute Nacht (19.02.2021), kurz nach 02:00 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei in der Erich-Mühsman-Straße zum Einsatz, da von dort ein brennender Müllcontainer gemeldet wurde. Vor Ort wurde bekannt, dass ein Stück Pappe in dem Container glimmte. Unverzüglich löschte die Feuerwehr, so dass Schlimmeres verhindert werden konnte. An der Papiertonne entstand demnach kein Schaden. Dennoch hat die Geraer Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell